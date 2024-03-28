AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik içinde size hizmet etmek için gün sayıyor." dedi.

Çelik, Pozantı ilçesi İnönü Caddesi'ndeki MHP Seçmen İletişim Merkezi önünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Çelik, "Var gücümüzle sandığa doğru hep beraber gidiyoruz. İnşallah ülkemizin her tarafında demokrasi bayramını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Muhalefeti eleştiren Çelik, şöyle konuştu:

"Karşımızda altılı, yedili, sekizli masa denilen şeyin birbirine nasıl girdiğini gördünüz. Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik içinde size hizmet etmek için gün sayıyor. Daha düne kadar 'Altımız, yedimiz bir araya geleceğiz, ülkeyi yöneteceğiz' diyenler bugün en ağır lafları birbirlerine söylüyorlar. Şimdi gelinen noktada görüldü ki bunlara çay bile demletilmez. Herhangi bir becerileri yok. Bu ülkeye verebilecekleri bir şey yok. Onun için bu kalan günleri lütfen iyi değerlendirelim."

Çelik, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Pozantı Belediye Başkan adayı Ali Avan'a destek istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı 'Gençler darbe yaparsa ben darbeyi destekliyorum' dedi. Bu kafa, zihniyet halen diridir. Bunlar hiçbir şekilde ders almazlar. Gençleri sadece ve sadece demokrasiyle, siyasetle, bilimle, teknolojiyle, şerefle yan yana saymak gerekirken bunlar hala gençleri darbe ve benzeri çirkin işlerle yan yana saymaya devam ediyorlar."

Programda, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı da konuşma yaptı.