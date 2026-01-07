Casperlar iddianamesi; cezaevinde tanışıp örgüte aldılar, barınma karşılığında iş yerlerini kundaklattılar

Armağan GÖKMEN/ 'Casperlar' suç örgütüne yönelik iddianemede örgütün bazı üyelerinin cezaevinde tanıştığı ve paraya ihtiyacı olan kişileri barınma karşılığında örgüt içerisine aldığı ve eylemlerde kullandığı tespit edildi. Kadıköy'de taksi durağını benzin dökerek yakan Suriyeli Moustafa Dablouni "1 buçuk sene cezaevinde yattım. Açık cezaevine çıkınca firar ettim. İsmail Doğan, cezaevinden firar ettikten sonra bana kalacak daire ayarladı. Yenibosna'da kaldığım günün ilk gecesi İsa Doğan bana 'işe çıkacaksın biz seni bedavaya mı yedirip içiriyoruz bedavaya mı kalacaksın' şeklinde mesaj attı. Taksiye binerek Kadıköye geçmemi istedi. Durağın fotoğraflarını attı. Maske ve eldiven taktım. Telefonun kamerasını da cebimde açık bıraktım. 'Cadde boşaldığı gibi taksi durağının camlarına benzini döküp çakmağı atıp kaçacaksın' dedi. Bende bunları yaparak hızlıca oradan uzaklaştım" dedi.

Casperlar suç örgütü lideri 'Hamuş' lakaplı İsmail Atız, haraç istediği iş insanı İlbey B.'ye ait iş yerlerini, örgüt üyelerine takip ettirdi. Atız, örgüt üyelerine verdiği talimatla, Bağcılar İstoç ve Kadıköy Göztepe'deki taksi duraklarına ateş açtırdı. Ardından Atız, İlbey B.'ye yabancı ülke kodlu numaradan mesaj attırıp haraç istedi.

İLK SALDIRIDA UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARADILAR

İlk saldırı İstoç'taki taksi durağına yapıldı. Örgüt üyesi 2 kişi daha önce yerini tespit ettiği durağa uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ardından örgüt yöneticisi iş yeri sahibini arayıp konuştu. 5 milyon dolar istedi. İstekleri yerine getirilmeyince, saldırılar devam etti. Bu sefer aynı kişinin Kadıköy'deki taksi durağı kundaklandı. Bu kundaklama için ise cezaevinde örgüt üyelerinin tanıştığı Suriyeli Mostofa Dobloni seçildi.

ÖRGÜTÜN KUNDAKÇISI

Moustafa Dablouni "12 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldi. Yağma suçundan cezaevine girdi. 1,5 cezaevinde yattıktan sonra açık cezaevinde izne çıkıp geri dönmedi. Cezaevinde tanıştığı Casperlar suç örgütü üyeleriyle barınmak için irtibat kurdu. Örgütün yönlendirmesiyle saldırı eylemlerine katıldı. Dobloni 14 Kasım 2024 önce örgüt üyelerinin zaman geçirdiği bir internet kafeye gitti. Örgüt liderinin talimatıyla, internet kafedeki 16 yaşındaki kişi Dobloni'ye benzin dolu bidonu verdi. Dobloni Yenibosna'daki hücre evine gidip bekledi. Örgüt yöneticisi İsmail Doğan'ın talimatıyla Kadıköy'e gidip taksi durağını kundakladı.

'İŞE ÇIKACAKSIN BİZ SENİ BEDAVAYA MI YEDİRİP İÇİRİYORUZ'

Moustafa Dablouni "1 buçuk senedir cezaevindeydin. Hatırladığım 29-30 Ekim 2024 tarihinde cezaevinden firar ettim. Bu sebeple uzun süredir telefon kullanmam. Daha önce Yağma suçundan 5 yıl ceza aldım. Başkaca cezam yoktur. Şüpheli olarak da işlem görmedim. Pasaportum vardır. Yurt dışına hiç çıkmadım. 11 sene önce Türkiyeye ülkemde savaş olması sebebiyle geldim. Burada genelde soyadım olan Dabloni ismiyle bana seslenirler. İsmail Atız isimli şahsı tanımıyorum fakat Hamuş ATIZ olarak bildiğim bir kişi vardır. Onun gerçek adı olabilir. Kendisi ile 1 kez iletişime geçtim. İsa Doğan isimli şahıs bana cezaevinden firar ettikten sonra Şirinevler'de kalacak daire ayarlamıştı. Ben firari olduğum için bu adrese yakın çok fazla kolluk kuvveti olduğundan bu durumu İsa Doğan'a bildirdim fakat kendisi beni dinlemeyince bu durumu Hamuş Atız'a instagram üzerinden yazmıştım…. Ben Yenibosnada kaldığım günün ilk gecesi İsa Doğan bana 'işe çıkacaksın biz seni bedavaya mı yedirip içiriyoruz bedavaya mı kalacaksın' şeklinde mesaj attı. Bende ne işi olduğunu sordum fakat doğru düzgün cevap vermedi ve ne söylersem sırasıyla yap dedi. Sonrasında bana mesaj atmaya başladı. Ben evden çıktım" dedi. Savcılık, örgütün cezaevinden yeni çıkan kişileri barınma ve para karşılığında eylemlerde kullandığı ve bu şekilde örgütün devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını değerlendirdi.

'EYLEMİ YAPARKEN VİDEO ÇEKTİM'

Dablouni " Bahse konu Taksi durağını olayın gerçekleştiği günün bir gün öncesi benimle iletişime geçerek Şirinevlerde daireden ayrılmamı ve Yenibosna da bulunan başka bir daireye geçmemi istedi. Bende daha sonra Yenibosnada başka bir daireye geçtim. Bu adreslerin anahtarlarını bana biriyle yolluyordu fakat şahsı tanımıyorum. Sabah 4'e doğru İsa bana tekrar ulaşarak taksiye binerek Kadıköye geçmemi istedi. Ben Kadıköy'e geçerken bana taksi durağının fotoğrafını attı ve 'buraya gideceksin' dedi.

Ben de haritadan buranın konumunu buldum ve taksiciye göstererek gittim. Buraya gelmeden 3 dakika önce İsa'nın yönlendirmesi ile taksiden indim. İsa'yla iletişim halinde taksi durağına geçerken maskeyi ve eldiveni taktım ve telefonu kamerayı video alacak şekilde açık bırakarak cebimde tuttum taksi durağının orda İsa'nın talimatını bekledim. Bana cadde boşaldığı gibi taksi durağının camlarına benzini döküp çakmağı atıp kaçacaksın dedi. Bende bunları yaparak hızlıca oradan uzaklaştım. Eylemi yaparken de video çektim ve bu videoyu İsa Doğan'a mesaj olarak attım." dedi.

'DÜZGÜN YAKAMADIĞIMI SÖYLEYEREK YENİ BİR İŞE ÇIKACAKSIN DEDİ'

Dablouni" Taksi durağını İsa Doğan'ın talimatıyla yaktım. İsa Doğan, bana yine İnstagram üzerinden ulaşarak ilk işte başarısız olduğumu düzgün yakamadığımı söyleyerek yeni bir işe çıkacaksın dedi. Bende ne işi olduğunu sorduğumda yine bir yeri yakacağımı söyledi. Sonrasında beni yine aynı internet kafeye yönlendirdi. Ben eylemi yapmadan 3-4 saat önce benzini internet kafeden aldım benzin su bidonu içinde hazır bir şekildeydi. Ben direkt benzini bu sefer kamufle

etmeden poşet içerisine koydum. Bu sırada İsa ile görüntülü konuşurken bana telefonunu yansıtarak haritalardan eylemin yapılacağı yeri gösterdi. Ben daha sonra benzinle birlikte belirtilen adrese gittim. Burada da görüntülü konuşurken kendisine dükkanın kepenklerinin kapalı olduğunu söyledim ve gösterdim fakat kendisi kepenklere benzini dökmemi ve ateşe vermemi istedi. Öncesinde talimatında bana dükkanın camını kırıp benzini içeri dökmemi istemişti. Ben kendisine kepenklerin olduğunu sonra yapalım dememe rağmen benzini döktürdü. Ben de mecburen döktüm ve çakmağı yakarak attım ve kaçtım. Sonrasında Yenibosna'da bulunan daireye yaklaşık 1 saat kadar yürüyerek gittim. Bu eylemde herhangi bir video çekmedim fakat bir kişi bu olay yapılırken videoya kayıt almış ben kimin aldığını görmedim. Eylemi gerçekleştirip eve yürürken İsa Doğan ile görüştüm. Kendisi bana eylem sırasında yüzümün gözüktüğünü kıyafetlerden kurtulup saklanmamı söyledi. Bende daha sonra eve gidip dinlendim bir süre sonra da polis tarafından yakalandım. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım, bu eylemleri bana firar ettiğim ve dışarda kalacak yerim olmadığından dolayı İsa Doğan yaptırmıştır. Olaylardan İsmail Atız'ın da bilgisi vardır" dedi.

İŞ YERİ SAHİBİNE 'AL SANA HEDİYEM' DİYEREK KUNDAKLAMA VİDEOSU ATTI

İş yeri sahibi İlbey B. "İş yerimiz ateşe verildikten sonra yabancı kodlu numarayla arandım, ancak bahse konu yabancı numaralardan tehdit mesajları aldığım için cevap vermedim ve numarayı engelledim. Akabinde ben o numarayı engelleyince bana iş yerime yönelik yangının videosunu atarak 'İlbey Al sana hediyem. Sen bizi anlamadın galiba, o polisler seni koruyamaz sadece biraz zaman uzatır o kadar. Zırhlı arabaya binmekle kurtulacağını mı sanıyorsun' diye mesaj attı. Ben bu numarayı da engelledim" dedi.

'BU PARAYI ÖDEMEZSEN NE GİDECEK AİLEN KALIR, NE İŞİN OLUR'

İlbey B. iş yerlerine yapılan saldırılar sonrası birçok tehdit mesajı aldı. Mesajlardan birinde 'Casperlardan arıyorum sana 5 milyon dolar ceza kestik, sen yaptıklarını çok iyi bilirsin, sizin organize'ye gittiğinizi biliyorum. Aile durumunuzu da biliyorum. Eğer bu parayı

vermezsen ne gidecek bir ailen olur ne gidecek işin olur. Ben şimdi sana söylüyorum bize 5 milyon doları verdin verdini vermedin gerisini sen düşün, ne ailen kalır ne bir işin kalır ne de bir sağlığın kalır, seni bilerek öldürmeyiz anladın mı her gün ızdırap oluruz, seni yarın tekrardan arayacağım ona göre bana kararını bildir' ifadeleri yer aldı.