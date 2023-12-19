Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 aydır aranan O.K'nin saklandığı evde yakaladı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 aydır aranan O.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama suçlarından hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi saklandığı evde yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.