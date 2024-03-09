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Çankırı'da Öğrencilerin Yaptığı Yemek Yarışması Sonucu Elde Edilen Gelir İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Kolisi Olarak Ulaştırıldı

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Çankırı'da Dodurga İlkokulu'nda düzenlenen yemek yarışması sonucu elde edilen gelirle ramazan kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Etkinlik öğrencilere yardımseverlik, vicdan ve merhamet duygularını aşılamayı amaçlamaktadır.

Çankırı'da öğrencilerin yaptığı yemek yarışması sonucu elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi olarak ulaştırıldı.

Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesindeki Dodurga İlkokulu'nda yemek yarışması düzenlendi.

Yarışma sonucu yapılan yemeklerin satılmasıyla elde edilen gelirle ramazan kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine verildi.

Okul müdürü Elif Koç, yaptığı açıklamada, 16 ilkokulu ve 12 anaokulu öğrencisinin katılımıyla yemek yarışması düzenlediklerini söyledi.

Öğretmenlerin katkısıyla da 5 ramazan kolisi hazırlandığını belirten Koç, bunlara belirledikleri ihtiyaç sahibi 5 aileye ulaştırdıklarını dile getirdi.

Etkinliği öğrencilere yardımseverlik, vicdan, merhamet duygularını aşılayabilmek adına yaptıklarını anlatan Koç, "Bu duyguyu sınıf ortamında değil de sokaklarda, evlerde insanlarla beraber çok daha iyi anlayabiliyorlar." dedi.

Dodurga İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Şaban Dede de topladıkları parayı biriktirdiklerini, ardından ramazan kolisi hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi.

4. sınıf öğrencisi Sultan Serdar Koca da etkinlikten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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