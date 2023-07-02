Çankaya Belediyesi Kurban Bayramı Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi başlattığı temizlik çalışmalarını bayram boyunca sürdürdü. Şehir dışı seyahatlerin artmasıyla ilçe trafiğinin rahatladığı bayram günlerinde ekipler cadde ve sokaklarda hijyen mesaisi yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, Mühye'de bulunan kurban satış ve kesim alanında bayram boyunca temizlik çalışması yapan ekiplerin, bayramın son günü tüm alanda yıkama çalışması yaparak alanı dezenfekte ettiği bildirildi. Bayram öncesi ibadethanelerdeki temizliğin artırıldığı, bayram boyunca da cadde ve sokaklarda hem toplu temizlik yapıldığı hem de konteyner kenarlarına bırakılan budama artıkları ve ev eşyalarının toplandığı belirtildi. Semt ve mahallelerdeki büyük alanlar ile bu bölgelerde bulunan çöp konteynerlerinde kapsamlı temizlik çalışması yapıldığı kaydedilen açıklamada, boşaltılan konteynerlerin ilaçlanarak dezenfekte edildiği ifade edildi. Ekiplerin, bozulan konteynerleri de onardığı bildirildi.

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi başlattığı temizlik çalışmalarını bayram boyunca sürdürdü. Şehir dışı seyahatlerin artmasıyla ilçe trafiğinin rahatladığı bayram günlerinde ekipler cadde ve sokaklarda hijyen mesaisi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Mühye'de bulunan kurban satış ve kesim alanında bayram boyunca temizlik çalışması yapan ekiplerin, bayramın son günü tüm alanda yıkama çalışması yaparak alanı dezenfekte ettiği bildirildi.

Bayram öncesi ibadethanelerdeki temizliğin artırıldığı, bayram boyunca da cadde ve sokaklarda hem toplu temizlik yapıldığı hem de konteyner kenarlarına bırakılan budama artıkları ve ev eşyalarının toplandığı belirtildi.

Semt ve mahallelerdeki büyük alanlar ile bu bölgelerde bulunan çöp konteynerlerinde kapsamlı temizlik çalışması yapıldığı kaydedilen açıklamada, boşaltılan konteynerlerin ilaçlanarak dezenfekte edildiği ifade edildi.

Ekiplerin, bozulan konteynerleri de onardığı bildirildi.