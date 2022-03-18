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Çanakkale şehitleri anıldı

Bültenler - Güncel
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Çanakkale şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitleri 107. Anma Günü Karamürsel'de düzenlenen program ile kutlandı.

Karamürsel Alp'in mezarı başında dua ile okunmasıyla başlayan program Atatürk anıtı önünde düzenlenen törenle devam etti.

Törende saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Karamürsel Kaymakamlığı, Karamürsel Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri adına Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti.

Tören, daha sonra Karamürsel Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Sağlık Meslek Lisesi tarafından Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programla devam etti.

Programda Karamürsel Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Zeki Bayram tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Okul öğrencileri tarafından oratoryo, "Çanakkale" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Etkinliğin sonunda 18 Mart Çanakkale Zaferi 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya tarafından ödülleri verildi.

Bültenler / Güncel

Karamürsel, Çanakkale, Şehit, dua, Güncel, Haberler

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