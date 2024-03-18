Üye Girişi
Haberler

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde Çanakkale sergisi açıldı

Güncelleme:

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerin şehit düşmesiyle bilinen onbeşlilere vefa sergisi açıldı. Sergi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendi. Öğrenciler, sergide seramik çalışmaları ve tarihî fotoğraflarla duygularını yansıttı.

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde "Çanakkale'nin onbeşlilerine Cumhuriyetimizin 100. yılının onbeşlilerinden vefa" seramik sergisi açıldı.

Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan lise, Cumhuriyet'in ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun adı verilerek Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak hizmete devam etti.

Lise, 120 öğrencisinin Çanakkale Savaşı için cepheye gitmesi, 1914-1918 yıllarında, öğrencilerinin Kurtuluş Savaşı'na da katılması sonucu 1921 yılında mezun veremedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla lise girişinde oluşturulan sergi, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Abdurrahmanpaşa Lisesi resim öğretmeni Özlem Günsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun hem mezunu hem de mensubu olduğunu söyledi.

Okulun kütük defterinde, "Son sınıf talebesi taht-ı silahta bulunduğundan şehadetname alan olmamıştır" yazısının olduğunu belirten Günsal, şunları dile getirdi:

"Bu yazıya ithafen Çanakkale'ye giden onbeşlilerimize Cumhuriyetimizin 100. yılı onbeşlilerinden bir vefa sergisi yapmaya karar verdik. Öğrencilerimizle görüştük. Bir grup oluşturduk. Araştırmalarımızı yaptık, arşivdeki fotoğraflardan yararlandık. Seramik çalışmalarımızı oluşturduk. Üç aylık bir sürede çalıştık. Çocukların istekli olması ve o ruhu yaşatmaya çaba harcamaları bu çalışmaya güç kattı. Hem gururlu hem mutluyuz. Öğrencilerimin her biriyle gurur duyuyorum. Bu bir vefa sergisi."

Günsal, çalışmaya 20 öğrencinin katıldığını belirtti.

Öğrencilerden 11. sınıf öğrencisi Ömercan Tekşen ise "18 Mart için okulumuz öğrencileriyle birlikte sergi yaptık. 18 Mart'ın önemini anlatmak, okulumuzu tarihine yakışır bir şekilde temsil etmek adına bu sergiyi yaptık. Bu serginin bir önemi de bizim okulumuzdan cepheye giden 15-16 yaşında öğrencilerin olması. Biz de bu duyguyu yaşatmak için bu sergiyi hazırladık." diye konuştu.

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Nuran Yücesağ da Çanakkale Zaferi'ndeki duyguları yansıtmak istediklerini vurgulayarak, "Mehmetçiğe derin saygı anıtı üzerine çalıştım. Savaşta bile insani duyguların yitirilmemesinden bahsettim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Çanakkale 18 Mart Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
title