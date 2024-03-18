Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde Çanakkale sergisi açıldı

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde "Çanakkale'nin onbeşlilerine Cumhuriyetimizin 100. yılının onbeşlilerinden vefa" seramik sergisi açıldı.

Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan lise, Cumhuriyet'in ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun adı verilerek Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak hizmete devam etti.

Lise, 120 öğrencisinin Çanakkale Savaşı için cepheye gitmesi, 1914-1918 yıllarında, öğrencilerinin Kurtuluş Savaşı'na da katılması sonucu 1921 yılında mezun veremedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla lise girişinde oluşturulan sergi, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Abdurrahmanpaşa Lisesi resim öğretmeni Özlem Günsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun hem mezunu hem de mensubu olduğunu söyledi.

Okulun kütük defterinde, "Son sınıf talebesi taht-ı silahta bulunduğundan şehadetname alan olmamıştır" yazısının olduğunu belirten Günsal, şunları dile getirdi:

"Bu yazıya ithafen Çanakkale'ye giden onbeşlilerimize Cumhuriyetimizin 100. yılı onbeşlilerinden bir vefa sergisi yapmaya karar verdik. Öğrencilerimizle görüştük. Bir grup oluşturduk. Araştırmalarımızı yaptık, arşivdeki fotoğraflardan yararlandık. Seramik çalışmalarımızı oluşturduk. Üç aylık bir sürede çalıştık. Çocukların istekli olması ve o ruhu yaşatmaya çaba harcamaları bu çalışmaya güç kattı. Hem gururlu hem mutluyuz. Öğrencilerimin her biriyle gurur duyuyorum. Bu bir vefa sergisi."

Günsal, çalışmaya 20 öğrencinin katıldığını belirtti.

Öğrencilerden 11. sınıf öğrencisi Ömercan Tekşen ise "18 Mart için okulumuz öğrencileriyle birlikte sergi yaptık. 18 Mart'ın önemini anlatmak, okulumuzu tarihine yakışır bir şekilde temsil etmek adına bu sergiyi yaptık. Bu serginin bir önemi de bizim okulumuzdan cepheye giden 15-16 yaşında öğrencilerin olması. Biz de bu duyguyu yaşatmak için bu sergiyi hazırladık." diye konuştu.

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Nuran Yücesağ da Çanakkale Zaferi'ndeki duyguları yansıtmak istediklerini vurgulayarak, "Mehmetçiğe derin saygı anıtı üzerine çalıştım. Savaşta bile insani duyguların yitirilmemesinden bahsettim." dedi.