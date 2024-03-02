Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Emekli asker olan ve bir süredir hastalık tedavisi gören kişinin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ofis Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Batuhan Baykuş'tan (46) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Sağlık ekibiyle bu adrese gelen polisler, Baykuş'un hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan incelemede, emekli asker olduğu, bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Baykuş'un öldüğü tespit edildi.

Baykuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Olaylar Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title