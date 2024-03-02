Çanakkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ofis Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Batuhan Baykuş'tan (46) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Sağlık ekibiyle bu adrese gelen polisler, Baykuş'un hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan incelemede, emekli asker olduğu, bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Baykuş'un öldüğü tespit edildi.

Baykuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.