Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Çanakkale'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik olarak operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 bin 691 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.