Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskın yapılan evlerde narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramalarda 45 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 24 gram Afgan macunu, 79 kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Operasyonu, Ezine, Güncel, Haberler

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