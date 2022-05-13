Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve sigaralar ele geçirildi - Haberler

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Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve sigaralar ele geçirildi

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve sigaralar ele geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir evde kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir evde kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi.

Gelibolu'da polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında teknik takibe aldıkları zanlı İ.K'ye ait eve baskın yaptı.

?Operasyonda, birer litrelik 25 şişe içki, 300 paket sigara ile 25'er gramlık 160 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Şüpheli İ.K. hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Burak Akay - Güncel

Kaçak İçki, Çanakkale, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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