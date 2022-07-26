Çanakkale'de çayır tırtılı için 2 haftalık teyakkuz

ÇANAKKALE'de 26 köyde rastlanan çayır tırtılı ile etkin mücadele edilip, başarı sağlandı. Tehlikenin geçmediğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Efil, yonca alanlarında yoğun kelebek uçuşları bulunduğunu, geç ekilen ayçiçeğinin ise iki hafta daha risk altında olduğunu kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle Trakya'daki ayçiçeği tarlalarında ciddi zarara neden olan çayır tırtılı ile ilgili 14- 17 Temmuz tarihleri arasında çalışma yaptı. Eceabat'ta 7, Gelibolu'da 8, Biga'da 3, Lapseki'de 3, Yenice'de 2, merkezde ise 3 köyde ayçiçeği, yonca, mısır ve biber ekili alanlarda çayır tırtılı larvasına rastlandı. Ayrıca Eceabat'ta 5, merkezde ise 1 köyde çayır tırtılı ergini görüldü. Larva tespit edilen köylerde yer aletleri ve dronla kimyasal mücadele yapıldı.

"Asıl riskimiz, yonca ve sebze alanlarında. Özellikle yonca alanlarında çok fazla sayıda kelebek uçuşlarına rastlıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir teyakkuz halindeyiz. Ekipler, devamlı sahada. Çiftçilerimiz yoncalarını gerekirse 'Acaba bu kelebek uçuşları yumurta bıraktı mı yumurtadan bir larva çıkışı söz konusu mu' diyerek her gün takip edecek. Bence bu iki hafta boyunca bu teyakkuz durumu devam edecek. Risk halen geçmiş durumda değil. Yonca ve yoncaya yakın sebze alanları için risk oluşturuyor. Ayrıca geç ekilmiş ya da ikinci ürün olarak ekilmiş ayçiçekleri, bence halen risk altında. Eğer bu ayçiçekleri yonca alanlarına yakınsa; çiftçilerimiz mutlaka tarlalarını kontrol edecek, tablalarda ya da bitkinin kendisinde bir tane larva görmeleri halinde teknik elemanlarla irtibata geçecek."