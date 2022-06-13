Çanakkale'de 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

Çanakkale'de 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Bayramiç-Ezine karayolu Bayramiç ilçe girişi Meyve Sebze Hali önünde İsmail Kavak idaresindeki 17 TJ 646 plaka otomobil ile Doğukan Varlı'nın kullandığı 17 TC 686 otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile 17 TC 686 plakalı otomobilde bulunan Ozan Oral yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralılardan durumu ağır olan Ozan Oral, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. AA / Sabahattin Sallama - Güncel Güncel Haberler

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