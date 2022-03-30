Çanakkale açıklarındaki lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta yakalanan 19 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta yakalanan 19 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında seyir halinde lastik bot tespit etti. TCSG-28 komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, bot içinde farklı uyruklara mensup 19 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
AA / Burak Akay - Güncel