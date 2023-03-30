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Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

"TCSG-905" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki Liberya, Orta Afrika, Mali ve Yemen uyruklu 40 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Çanakkale Güncel Haberler

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