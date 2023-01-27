Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, motorunun arızalanması sonucu sürüklenen lastik bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, motorunun arızalanması sonucu sürüklenen lastik bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki bir lastik botun motorunun arızalandığı ve sürüklendiğini tespit etti. Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28", "TCSG-907" ve "KB-4510" botu ekiplerince, lastik botta yardım talebinde bulunan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Kuzey Ege Çanakkale Güncel Haberler

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