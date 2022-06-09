Camiden Çav Bella Yayınını Sosyal Medyadan Paylaşan Banu Özdemir, Hakim Karşısına Çıktı: Bu Ülke Adına Özür Bekliyorum - Haberler

İzmir'de bazı camilerden yapılan "Çav Bella" marşlı korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, beraat kararının bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Özdemir, savunmasında "Sadece beraatimi talep etmiyorum, özür de bekliyorum" dedi. Savcının esas hakkında mütalaa için süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nin beraat kararını bozması üzerine eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmayı eski bakanlardan Yaşar Okuyan, CHP Torbalı İlçe Başkanı Övünç Demir, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, CHP Çiğli İlçe Örgütü, meclis üyeleri ve yurttaşlar da takip etti.

Bugün İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelen Özdemir, savunmasını yaptı. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"ÖZÜR BEKLİYORUM"

"Binlerce kişinin paylaşmış olduğu bir olgu aktarımı, siyasi kimliğim üzerinden iftira ve asılsız ithamlarla hedef gösterildi. Cezaevlerinin tahliye edildiği süreçte hapse atıldım. 8 ay yargılandım beraat ettim. İnfial olmuş mu diye yargılama aşamasında emniyetten rapor istendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 'somut bir olay yoktur' dedi. Öğrendim ki sosyal medyada ve bazı basın organlarında bana karşı yazılan öfke dolu tweetler gerekçe gösterilerek 'infial somut değil soyut da olabilir' istemiyle beraat kararım bozulmuş. İki yıldır hak arama özgürlüğümü baltalayan zaman zaman girişimler olsa da hak ve hukuk mücadelesini sürdürmekteyim. Elimde gördüğünüz, tek işlevi haysiyet cellatlığından olan kimi internet sitelerinin yalan haberlerine inanıp, çirkin şeyler yazıp pişman olan insanların özür mektuplarıdır. Türkiye'nin dört bir yanından halen gelmekte ve açmış olduğumuz dava dosyalarında da bir nüshası bulunmaktadır. Şiddeti güç, hakaret ve iftirayı üstünlük sayan ve pişmanlık duymayan trol hesaplar ile Yeni Akit ve türevlerinin paylaşımlarının hukuki referans olarak alınmasını, Türk adaleti adına endişe verici ve üzücü buluyorum. Bu sürecin asıl mağduru olarak sadece yeniden beraatimi istemiyorum. Bir özür de bekliyorum. Kendi adıma değil ama bu ülkeye faydalı bir birey olmam için beni yetiştiren, hedef olan ailem adına, adalete inancını diri tutmaya çalışan milyonlarca güzel yürekli insan adına, her türlü baskı altında dahi, aklını kiraya vermeden, iradesine ipotek koydurtmadan mesleğini onuru ve şerefiyle yapan tüm kamu görevlileri adına, dosyaya bir sürü evrak giriyor, bunca kağıt için kesilen ağaçlar adına...Hukuk ciddi iştir. Gerekli gereksiz şeylerle meşgul edilen Türk adaleti adına özür bekliyorum. Bir suçum yoktur, beraatimi talep ediyorum."

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN TEŞEKKÜR ETMESİ GEREKİR"

Özdemir'in avukatlarından Yağızcan Veli, "Dosyada aleyhte hiçbir delil yoktur. Huzurdaki başta ceza hukukunun evrensel ilkeleri olmak üzere Anayasa ve AİHS'te teminat altına alınan adil yargılanma ve ifade özgürlüğü ihlali anlamındadır. Müvekkilimin paylaşımı ile Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami minarelerinden ezan dışında başka yayınların yapılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri almasını sağlamıştır. Her ne kadar afaki olarak benzer devam etse de Diyanet İşleri'nin bu açığı ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müvekkilime teşekkür etmesi gerekir. Yeniden beraatini talep ediyoruz" dedi.

"VİTRİNE KONAN, MÜVEKKİLİN SİYASİ KİMLİĞİDİR"

Söz alan bir diğer savunma avukatı Ebrar Özdemir, "Bu davada vitrine konan müvekkilimizin siyasi kimliğidir. CHP'nin inançlara yönelik varsayımları ile oluşmuştur. CHP, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş tarihinden bu yana tüm inançların teminatı olan bir partidir" dedi. Avukat Adem Yaprak da "Nobel ödüllü bir yazar 'Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı' der. Bu mahkemenin adaletsizliği önleyecek gücü vardır" açıklamasını yaptı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Hakim, savcının esas hakkında mütalaa için süre talebini kabul ederek duruşmayı 28 Haziran Salı gününe erteledi.

İzmir'de 2020 yılı mayıs ayında bazı camilerden yapılan, "Çav Bella" marşlı korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'Basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açılmıştı. 10 Aralık 2020 tarihindeki karar duruşmasında, İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Özdemir hakkında beraat kararı vermişti. Savcı, kararı istinaf mahkemesine taşımış, dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi bozma kararı vermişti. Dosyanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması istenmişti.

BİZZAT YAYINI YAPAN SERBEST, PAYLAŞAN YARGILANIYOR

Diğer yandan, Banu Özdemir'in sosyal medyadan paylaştığı cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması olayının benzeri 25 Mayıs 2022 tarihinde Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde yaşanmıştı. Ayrancılar'daki 4 camiden Bülent Ersoy'un "Yüzünü Göremem" şarkısının çalındığı video sosyal medyadan paylaşılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında cami hoparlöründen 50 saniye boyunca müzik yayını yapan kişinin, elektronik teknisyeni F.G. olduğu belirlenmişti. Olaydan 2 gün sonra yakalanan F.G. önceki günlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ANKA / Güncel