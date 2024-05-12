Cam kemik hastası anne, hayatını aynı hastalığı taşıyan oğluna adadı

Edirne'de yaşayan cam kemik hastası Emine Karaşin, aynı hastalığı taşıyan 22 yaşındaki oğluna "bebek" gibi bakıyor.

Oğlu Emre Karaşin'in 1 yaşında ayağının kırılmasıyla cam kemik hastası olduğunu öğrenen anne, hayatını evladına adadı.

Hastalığı nedeniyle 27 kez ameliyat olan 22 yaşındaki Emre'yi annesi bir gün olsun yalnız bırakmadı. Emine Karaşin, evde düşüp sağ bacağı, kolu kırılan ve bu nedenle 4 yıldır yürüyemeyen oğlunun yanından ayrılmıyor.

"Çocuğu olan anne mücadele eder"

Hastalığı nedeniyle evden çıkamayan oğlunun iyileşip üniversite okuyarak bir iş sahibi olmasını hayal eden Emine Karaşin, AA muhabirine, 22 yıldır oğluna gözü gibi baktığını söyledi.

Cam kemik hastalığı nedeniyle hem kendisinin hem de oğlunun çok sıkıntı çektiğini belirten Karaşin, "Oğlum 22 yaşında, 27 defa ameliyat oldu. Hastalığı nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tedaviye götürüyorum. Eşimde böbrek yetmezliği vardı, onu 2014 yılında kaybettik. Çok zahmet çektik ve halen bu zor günler devam ediyor. Çocuğu olan anne mücadele eder. Ben de cam kemik hastasıyım ancak kendimden geçtim artık çocuğum iyi olsun istiyorum." diye konuştu.

Kırıkları nedeniyle oğlunun 4 yıldır yürüyemediğini dile getiren Karaşin, yetkililerden akülü tekerlekli sandalye talep ettiklerini söyledi.

"Tek isteğim şu hastalığı yenebilmek"

Emre Karaşin de tedavi sürecinin sürdüğünü ve zor zamanlar yaşadığını anlattı.

Ay sonunda kontrole gideceğini belirten Karaşin, "Kolum ve bacağım alçıda, tedavi sürecim sürüyor. Tek isteğim şu hastalığı yenebilmek. Şu hastalığa bir çare bulunmasını istiyorum." dedi.

Özel eğitim okulundan mezun olduğunu ve üniversitede bilgisayar teknisyenliği okumayı hayal ettiğini dile getiren Karaşin, bir iş yerinde çalışarak hayatını idame ettirmek istediğini kaydetti.

Karaşin, evde bilgisayar, televizyon ve çok sevdiği kedisiyle vakit geçirdiğini söyledi.

Annesinin yıllardır kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden Karaşin, "Her ameliyata girdiğimde annem biraz daha fazla üzüldü. Sağ olsun baş ucumdan hiç ayrılmadı. Allah annemi başımdan eksik etmesin. Kırıklarım nedeniyle 4 yıldır yürüyemiyorum. Tekerlekli sandalyem var ancak annem beni gezdirirken zorlanıyor. Onun zorlanmaması için tek başıma da kullanabileceğim akülü tekerlekli sandalye istiyorum." diye konuştu.