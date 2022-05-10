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Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirten Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.

(Mevlüt İşli - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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