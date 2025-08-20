Kamu Çalışanları İçin Tahkim Süreci

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin, "Oransal zamla ilgili olarak şimdi burada mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacaktır." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 11 hizmet koluna ilişkin imza töreni düzenlendi.

Bakan Işıkhan, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2 yıl önce gerçekleştirilen düzenlemeler gibi bu sene de hizmet kollarında önemli kazanımlar sağlandığını belirtti.

Söz konusu toplu sözleşme sürecinin, 6,5 milyona yakın kamu görevlisi ve emekli için hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na uygun bir çalışma hayatı kapsamında kamu personelinin hem mali hem de sosyal haklarının güçlendirildiğini kaydetti.

"Süreç karşılıklı anlayışla yürütüldü"

Işıkhan, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplu sözleşme süreçlerinde bugün hizmet kollarıyla yapılan görüşmelerin "nihayete ermiş durumda" olduğunu söyledi.

Kamu İşveren Heyetinin sendika başkanlarıyla hizmet kollarına ilişkin müzakereleri sosyal diyalog ve karşılıklı anlayışla yürüttüklerini belirten Işıkhan, her hizmet koluyla ayrı ayrı görüştüklerini ve memurların haklarını genişletmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

Işıkhan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 25 gün süren bu çalışmalarımız neticesinde değerli arkadaşlarım, çalışmalarımızı iki perspektifte sürdürdük. Birincisi genel oransal zam, bir diğeri ise hizmet kolları. Bu uzun mesailer neticesinde bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Kamu personelinin geneline ilişkin ve hizmet kollarındaki sendikalarımızda büyük oranda uzlaşma sağladığımızı ifade etmek isterim. 4 milyondan fazla çalışanımız bu sendikalarımızın çatısı altında, hizmet kolları çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte."

"Karara hepimiz saygı göstereceğiz"

Tüm kamu görevlilerinin hizmet kollarındaki çalışmalarına teşekkür eden Işıkhan, "Oransal zamla ilgili olarak şimdi burada mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna ait olacaktır." dedi.

Işıkhan, şunları dile getirdi:

"Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Ancak genel toplu sözleşmeye ilişkin bu oransal zam dışındaki kısımlarda da çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık.

Yaklaşık 4,2 milyon memurumuzu ilgilendiren Genele İlişkin ve Mali Sosyal Haklar'da 58 maddede, hizmet kollarında da 311 maddede yani toplamda 369 maddede uzlaşma sağlanmıştır. Geçtiğimiz 7. dönem toplu sözleşmede uzlaşma sağladığımız madde sayısı 341'di. Bu dönemde önceki dönemlerin de üzerine çıkan sayıda maddelerde uzlaşma sağlandığı için memnunuz."

Uzlaşma sağlanan maddelerden öne çıkanları paylaşan Işıkhan, birçok personel grubunun ek ödeme ve tazminatlarında iyileştirmeler yapıldığını, öğretmenlerin hazırlık ödeneği ile akademik personelin eğitim-öğretim ödeneğinde de artış sağlandığını vurguladı.

Işıkhan, yıllardır çözülemeyen koruyucu giyim yardımı sorununun bu toplu sözleşmeyle giderildiğini, toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım elde edildiğini ve bunun tamamen hizmet kollarına aktarıldığını söyledi.

Sürecin "Türkiye Yüzyılı"na yakışır şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Işıkhan, memur ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

"Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Bakan Işıkhan, "Nasıl bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları ve ücret iyileştirmelerini yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, sürece katkı sunan Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipleri Genel Müdürlüğü, ilgili bakanlıklar ve kamu işveren heyeti yöneticilerine teşekkür ederek, Yetkili Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın ve tüm sendika başkanlarıyla yoğun mesai yaptıklarını kaydetti.