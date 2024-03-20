Çalınan motosiklet 2,5 yıl sonra bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2,5 yıl önce çalınan motosiklet Seydişehir'de bulundu.

Yeni Mahalle'de yaşayan Ahmet Al'ın evinin önünde park halindeki motosikleti, yaklaşık 2,5 yıl önce çalındı.

O dönem polise müracaat eden Al'ın motosikleti 2,5 yıl sonra Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundu.

Şüphe üzerine polis tarafından durdurulan motosikletin, yapılan şase numarası sorgusunda aracın Al'a ait olduğu ortaya çıktı.

Motosikletine kavuşan Al, gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyleyerek polis ekiplerine teşekkür etti.

Motosikletinin şase numarasının silinmeye çalışıldığını ifade eden Al, "Motosikletin bazı aksamları da parçalanıp zarar görmüş. Yaklaşık 10 bin liralık masrafı var ama önemli olan bulunmasıydı. Rahmetli oğlumun bindiği motosikletti. Hatırası olduğu için çalınınca çok üzülmüştük. Ailemiz için gerçekten manevi değeri vardı. Çok mutluyuz." diye konuştu.???????