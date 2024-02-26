Cakarta'da Fener Festivali Kutlamaları

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında gösteri yapan aslan dansı sanatçıları, 25 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gemma Galgani/Xinhua)

CAKARTA, 26 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan bir Çin mahallesinde Pazar günü düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında dans eden "aslanlar" ile ışıldayan "ejderhalar" coşkuyla izlendi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında ultraviyole ışık altında parlayan ejderha dansı performansı gerçekleştiren insanlar, 25 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gemma Galgani/Xinhua

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında ultraviyole ışık altında parlayan ejderha dansı performansı gerçekleştiren insanlar, 25 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gemma Galgani/Xinhua)

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında aslan dansı yapan sanatçıları izleyen insanlar, 25 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gemma Galgani/Xinhua

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında ultraviyole ışık altında parlayan ejderha dansı performansı gerçekleştiren insanlar, 25 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gemma Galgani/Xinhua)