BÜYÜKŞEHİR'DEN ALADAĞ'A ÖĞRENCİ MİSAFİRHANESİ

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ ilçesinde 30 öğrencilik misafirhanenin açılışını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ ilçesinde çok sayıda kırsal mahalleyi, bürokratlarıyla birlikte ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Eyner, Boztahta, Topallı, Akören, Uzun Kuyu, Mazılık, Gireği Yeniköy ve Kabasakal mahallelerini ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar Aladağ, Sinanpaşa Mahallesi'nde yüksek öğrenim gören öğrenciler için yapılan Aladağ Misafirhanesi'nin açılışını yaptı.

Vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve istekleri dinleyen Başkan Zeydan Karalar, terörle mücadelede şehit düşen kahraman askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete baş sağlığı, sabır, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Aladağ'a kimsenin yapmadığı kadar hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, yapımı süren bir iki nokta hariç asfaltsız yol bırakmadıklarını, ilçenin tarihi bir sorununu çözmek üzere Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını yapacaklarını söyledi.

Yapılan yatırımları anlatan Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü Tufanbeyli'den Karataş'a, İmamoğlu'dan Pozantı'ya, Karaisalı'ya kadar girmediğimiz, dokunmadığımız köy yok. Ben yapılan işleri yerinde görmek, halkımla birlikte olmak ve eksikleri birinci ağızdan dinlemek istiyorum. Bu yüzden bütün kadromla geliyorum. Biz görevi devraldığımızda aldığımız büyük borç yüküne, pandemiye ve depreme rağmen, Adana'nın bütçesini güçlü, sarsılmaz bir hale getirdik. Artık hizmet edebilmek için borçlanmamız gerekmiyor. Biz geldiğimizde 4 lira borcumuz, 1 lira gelirimiz vardı. 2024 yılında 4 lira gelirimiz 1 lira borcumuz olacak. Nereden nereye geldik. İki büyük alt geçit yaptık, üçüncüsünü açacağız, çocuklar yatağa aç gitmesin diye günde 5 bin kişiye yemek verecek bir aşevi yapıyoruz, kreşler açtık, yenilerini açıyoruz, 111 otobüs aldık, 300 iş makinesi aldık, 5 yeni bulvar açtık, 197 bulvar ve caddeyi yeniledik ve bunların hiçbirisi için borçlanmadık. 21 noktada yağmur suyu isale hattı yaptık ve 3 kritik noktada daha yapacağız, sadece Sarıçam'da 64 köye sağlıklı su götürdük, 5 bin konutluk TOKİ evleri de dahil birçok yerleşim biriminin su problemini çözdük, Yedigöze Barajı'ndan su getirmek için çok önemli bir projenin temelini attık. Gönlüm kalbim sizinle. Benim yüreğim Adana'ya hizmetle çarpar.

ALADAĞ MİSAFİRHANESİ İLE EĞİTİME ÖNEMLİ KATKI

Başkan Zeydan Karalar, Aladağ Sinanpaşa Mahallesi'nde yapılan Aladağ Misafirhanesi'nin açılışını, öğrenciler, konuklar ve Aladağ halkı ile beraber yaptı. Misafirhanede ÇÜ Aladağ Meslek Yüksekokulu'nda okuyan 30 öğrencinin kalacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, İlçede bir yüksek okulumuz var. Öğrencilerimiz burayı yazmıyorlardı. Yazsalar da kazandıklarında gelemiyorlardı. Onlar için misafirhane yaptık. Şimdi hem dışarıdan gelen öğrencilerin hem de Aladağlı evlatlarımızın okumasını sağlıyoruz dedi. ÇÜ Aladağ MYO Ormancılık Bölümü Öğrencisi Hüdai Efe Gök, Başkan Zeydan Karalar'a, misafirhane hizmetinden dolayı teşekkür etti.

3 AÇILIŞ DAHA VAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugün de Aladağ ilçesinde köy ziyaretlerini sürdürecek 3 önemli açılış daha yapacak. Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Aladağ Atık Su Arıtma Tesisi, 3 köprü ve çok amaçlı salonun açılışlarını Mansurlu, Gerdibi ve Dölekli mahallelerinde gerçekleştirecek. (DHA)