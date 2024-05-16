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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ağırladı

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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ağırladı. Aydın, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydın'a teşekkür etti ve polis teşkilatına başarı diledi. İl Emniyet Müdürü Aydın ise yeniden seçilen Büyükkılıç'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında kolaylık diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretinden dolayı Aydın'a teşekkür etti, polis teşkilatına başarı diledi.

İl Emniyet Müdürü Aydın ise yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Büyükkılıç'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında kolaylık diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Aydın Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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