Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

İSTANBUL - Büyükçekmece'de depreme hazırlık kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Riskli olduğu belirlenen 28 blok halinde toplam 224 dairenin yıkım işlemi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla başladı.

Beklenen olası İstanbul depremi öncesinde Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda riskli olduğu belirlenen Atatürk Mahallesi'nde 28 bloktan oluşan 224 dairenin yıkımına başlandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye başkanı Dr. Hasan Akgün çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Dr. Hasan Akgün; " Büyükçekmece'deki kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık çünkü depremden büyük endişe duyuyoruz. Heran büyük bir depremle karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz. Büyükçekmece'de 250 daire daha yıkıyoruz. Burada gördüğünüz ve şehir merkezindeki binaların tamamı 1990 öncesinde yapılmış binalar. İstanbul'un çoğu yerindeki binalardan daha sağlam ancak yapılan çalışmalarda bu yapıların hepsi depreme dayanıksız olarak karşımıza çıkıyor. Büyükçekmece'deki kentsel dönüşüm çalışmalarını daha da hızlandırarak olası bir depremde vatandaşlarımızın zarar görmesini engelleyeceğiz. Bugüne kadar 37 bin civarında konut yeniledik. Yüzde yirmilik bir pay kalmıştı, bunları da yıktığımız takdirde Büyükçekmece'de olası bir depremde vatandaşlarımız güvende olacak. İstanbul'un en büyük sorunu deprem ve depremde vereceğimiz zayiatlardır" dedi.

" Yeni evimizde korkusuz bir şekilde oturacağız"

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan sitede oturan Pelin Pakdemir Güneş; " Yaklaşık 7-8 yıllık bir mazimiz var, çok güzel bir evimiz vardı. Ama kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesi çok iyi oldu, artık yeni evimizde korkusuz bir şekilde oturacağız. Başkanımıza bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde tekrardan evimize geri döneriz." Diye konuştu.