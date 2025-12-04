Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlık; firari şüphelinin annesi konuştu / Metin eklendi

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlık; firari şüphelinin annesi konuştu / Metin eklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli memur Erdal Timurtaş'ın, emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı iddia edildi. Olay sonrası şüpheli İngiltere'ye kaçarken, annesi suçlamaları reddetti.

BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi'ndeki emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. İngiltere'ye kaçtığı belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle arama talep edilen şüphelinin annesi Türkan Timurtaş, "Anahtar temizlik görevlisine verilir mi? Birisi onu yönlendirdi, maşası olarak kullandı. Bunu işsiz güçsüz oralara gönderdiler, yarında bırakacaklar. Bende şikayetçiyim, oğlumun başını yaktılar" dedi.

Olay, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

BİRİSİ ONU YÖNLENDİRDİ, MAŞASI OLARAK KULLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle arama talep edilen Erdal Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş, oğlunun suçsuz olduğunu söyleyerek, "Oğlum adliyeye temizlik görevlisi olarak girdi, personeldi. Bu adliyenin memuru, polisi, savcısı, başsavcısı araştırsın; temizlik görevlisiydi. Bu anahtar onda ne arıyor. Oğlumu kim harcadı, kim başını yaktı. Bunu kendi başına yapabilecek birisi değil. Kim yaptı bunu, temize çıkarın. Bizim haberimiz yoktu, polis kapımıza gelince öğrendik. Bunu iki çocukla gönderdiler, işsiz güçsüz. Orada ne yapacak, ne edecek. Bunu başını yaktılar, maşa olarak kullandılar. Temizlik görevlisi, bu çöpü atarken bunu çekiyorlar. Yüz kilo eşyayı siz kaç seferde taşıyabileceksiniz. Bize 'tatildeyim' dedi. İngiltere'ye gittiğini sizden öğrendik. Kredi ile ev almıştı, kendisine göre arabası da vardı. Maddi sıkıntısı yoktu. Oğlumu maşa olarak kullandılar. Kime sorarsanız sorun sigara içmez, alkol kullanmaz. Benim oğlumu kim kullandıysa, bu işi kim yaptırdıysa Allah belasını versin. Anahtar temizlik görevlisine verilir mi? Birisi onu yönlendirdi, maşası olarak kullandı. Bunu işsiz güçsüz oralara gönderdiler, yarında bırakacaklar. Bende şikayetçiyim, oğlumun başını yaktılar. Kasanın anahtarını niye veriyorlar" dedi. Oğluna da seslenen Türkan Timurtaş, "Sana bunu kim yaptırdıysa ortaya çıkart, seni harcadılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş

25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart aranıyor

Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart var
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesi olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.