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Bursa Valisi: Batan kargo gemisinde ceset bulunmadı

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi'nde batan kargo gemisiyle ilgili çıkan iddiaları yalanladı. Vali Demirtaş, geminin batmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından iki kişinin cesedine ulaşıldığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Vali Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Şubat Perşembe günü sabaha karşı Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin 51 metre derinlikte denizin dibine oturduğunun belirlendiğini, 6 kişilik mürettebatı arama çalışmalarının 705 personelle sürdüğünü hatırlattı.

Aramaların 3'üncü gününde kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını belirten Demirtaş, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Demirtaş ayrıca "Geminin batmasıyla ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Bursa Valiliğimizce de idari soruşturma başlatıldı." ifadesini kullandı.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmut Demirtaş Marmara Denizi Bursa Denizcilik Kaza Dünya Güncel Haberler

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