Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 136. Yaşını Kutladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 136. Yaşını Kutladı
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Bursa'nın ticaret ve sanayi hayatını güçlendirmek amacıyla 1889 yılında kurulan BTSO, kuruluşunun 136. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO'nun ekonomik bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladı.

Bursa'nın ticaret ve sanayi hayatını güçlendirmek, kalkınma hedeflerine destek sağlamak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 136'ncı yaşını kutluyor.

Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde 6 Haziran 1889'da faaliyetlerine başlayan BTSO, 57 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor.

Bursa'da iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO'nun 136. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO başkan yardımcıları İsmail Kuş ve Cüneyt Şener ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla program düzenlendi.

Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından BTSO'nun kurucusu Osman Fevzi Efendi'nin Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okundu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, BTSO'nun üç ayrı yüzyılda varlığını sürdürebilmiş ve bugünlere ulaşan sayılı kurumlardan birisi olduğunu söyledi.

Ticaretin ve üretimin rehberliğini üstlenen BTSO'nun kentin ekonomik hafızasını inşa etmiş, sanayileşmenin, ihracatın ve mesleki örgütlenmenin temellerini atarak güçlü bir kalkınma iradesinin temsilcisi olduğunu belirtenUğur, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte ekonomik bağımsızlık mücadelesinin en güçlü paydaşlarından biri haline gelen bu köklü çınar, ülkemizde organize sanayi bölgelerinin ilk örneğinin hayata geçirilmesini sağlamış, hazırladığı altyapıyla kentimizin üretim, istihdam ve ihracat yolculuğunda birbirinden değerli başarı hikayelerinin yazılmasına öncülük etmiştir. Odamızın temellerini atan Osman Fevzi Efendi'yi ve tüm kurucu iradeyi saygı ve şükranla anıyorum. Bugüne kadar odamızda görev yapmış tüm başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyor, ebediyete irtihal edenleri rahmetle yad ediyorum. Geçmişimizden aldığımız güçle bugünü şekillendirirken, yarınlara yön vermeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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