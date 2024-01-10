Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün bugünkü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.