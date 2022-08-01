Bursa haber! Bursa'da balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Bursa haberine göre Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki barajda görülen balık ölümleri araştırılıyor.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki barajda görülen balık ölümleri araştırılıyor.
Cuma Barajı'nın kıyısında çok sayıda ölü balık görenler durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, su ve balıklardan numune alındı.
Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.
AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel