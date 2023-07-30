Bursa'dan Kars'a giden otobüs kaza yaptı: 5 ölü, 23 yaralı

Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan bir otobüs, Karakurt Viyadüğü'nden düşerek 5 kişinin ölümüne ve 23 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazada 4 kişinin kimliği belirlenirken, 1 kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Murat Yıldız'ın kullandığı 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsünün Karakurt Viyadüğü'nden düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün kimliği belirlendi. Göge Cihangir, Korkmaz Alacalı, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Emine Şamiloğlu ise hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerden 1 kişinin ise kimliği henüz belirlenemedi.

Bu arada kazada yaralanlardan 11'i Sarıkamış, 4'ü Kars Harakani, 4'ü Kafkas Üniversitesi Araştırma, 4'ü ise Erzurum'daki hastanelere sevkedilerek tedaviye altına alındı.

Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, "Bugün sabah 07.50 sıralarında yol Sarıkamış Karakurt mevkinde Bursa'dan hareket eden yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. 5 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu, 1'si ağır 23 yaralımız var. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar en kısa sürede iyileşir inşallah" dedi. (DHA)