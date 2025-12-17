Bursa'da 'perakende ticaret' kurallarına uymayan işletmelere 67 milyon TL idari para cezası

BURSA'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, perakende ticaretin düzenlenmesi kapsamında kuyumcu, emlak, market ile yeme-içme sektörlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde; yılbaşından bu yana 5 bin 903 işletmeye toplam 67 milyon TL'yi aşan idari para cezası uyguladı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kuyumcu, emlak, market ile yeme-içme sektörüne yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2025 yılında yapılan denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen 168 emlakçıya toplam 15 milyon 130 bin 274 TL, 82 kuyumcuya 16 milyon 400 bin TL, 5 bin 653 market, kafe, restoran, lokanta ve benzeri diğer işletmelere fiyat etiketi aykırılıkları ile ilgili olarak 12 milyon 309 bin 768 TL para cezası uyguladı. Ayrıca '5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında; marketlerdeki künye denetiminde, 254 yaş sebze ve meyve künyesinde aykırılık tespit edilen işletmelere, her künye aykırılığı için 88 bin 663 TL olmak üzere toplamda 22 milyon 520 bin 77 TL idari para cezası uygulandı. Aykırılık tespit edilen 5 bin 903 işletmeye toplam 67 milyon TL para cezası uygulandığını söyleyen ve emlak ile kuyum sektörlerinde denetimlerde bulunan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak gerek sistemden gerekse yazılı olarak yapılan şikayetler üzerine veya rutin olarak bakanlığımızın koordinesiyle kuyum ve emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

EMLAK SEKTÖRÜNDE DENETLEME

Emlak sektöründeki denetimlere ilişkin bilgi veren İsmail Aslanlar, şunları söyledi: "İl Müdürlüğümüzce onaylı 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'nin olup olmadığına ve işletmenin adresinin doğruluğuna bakıyoruz. Diğer taraftan taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar olarak, hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmek, yanıltıcı bilgi vermemek, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunmamak, hizmet verdiği kişilerin tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizlememek, hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı davranışta bulunmamak, hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik etmemek, hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunmamak, ilanlarında yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer vermemek ve piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanlara yer vermemek gibi ilke ve kurallara uyulmaması yönünde alınan şikayetleri Bakanlığımız koordinesinde denetliyor ve sonuçları gereği yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderiyoruz. Gerektiğinde aykırı davranan işletmelerin yetki belgelerini de iptal ediyoruz."

'GEREKTİĞİNDE YETKİ BELGELERİNİ DE İPTAL EDİYORUZ'

Denetimlerin devam ettiği kuyum sektörü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Aslanlar, "İl Müdürlüğümüzce onaylı 'Kuyum Ticareti Yetki Belgesi'nin olup olmadığına ve işletmenin adresinin doğruluğuna bakıyoruz. Diğer taraftan kuyum ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar olarak ticari örf ve adetler ile teamüllere uygun davranmak, yanıltıcı bilgi vermemek, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunmamak, hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik etmemek gibi ilke ve kurallara uyulmamasıyla ilgili şikayetleri, bakanlığımız koordinesinde denetliyor ve gereği yapılmak üzere Bakanlığımıza iletiyoruz. Gerektiğinde aykırı davranan işletmelerin yetki belgelerini de iptal ediyoruz. Bunların dışında marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf uyumu, fahiş fiyat artışı tespit denetimleri ile lokanta, kafe, restoran gibi yeme ve içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik fiyat tarife ve menü liste denetimleri, QR kodu denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" diye konuştu.