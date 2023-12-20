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Bursa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

20 Aralık 2023 10:17 Güncelleme: 10:18 Abone Ol

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.