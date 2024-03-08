Bursa'da Oto Tamirhanesinde Yangın: 4 Araç Yandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bursa'da sanayi sitesinde bulunan oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç yandı.
Yıldırım ilçesi Otosansit 12. Blok'taki oto tamirhanesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle tamirhanede çıkan yangın söndürüldü.
Yangında, tamirhane önünde park halinde bulunan 4 araç zarar gördü.