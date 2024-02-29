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Bursa'da müşterisini bıçaklayan iş yeri sahibi tutuklandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yeri sahibi, müşterisiyle iade konusunda tartıştıktan sonra bıçakla saldırarak yaraladı. Yaralanan müşteri hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aldığı ürünü iade etmek isteyince tartıştığı müşterisini bıçakla yaralayan iş yeri sahibi tutuklandı.

İddiaya göre, Üstün Beşler (56), Yenikaraman Mahallesi'nde su tesisatı malzemeleri satan bir iş yerinden satın aldığı duş başlığını sorun yaşadığını belirterek iade etmek istedi.

İş yeri sahibi Ercan Ö'nün (62) ürünü iade alamayacağını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Ercan Ö, müşterisini bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk ettiği Beşler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ercan Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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