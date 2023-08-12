Bursa'da Motosikletli Otobüse Çarptı, Ölümle Burun Buruna Geldi

Bursa'da motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yan şeridinde ilerleyen halk otobüsüne çarpıp savruldu. Otobüsünün altına girmekten son anda kurtulan motosikletli ölümle burun buruna gelirken, facianın teğet geçtiği anlar kameraya anbean yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesinde motosikletiyle ilerleyen sürücü, kısa süreli yağan yağmurun kayganlaştırdığı yolda bir anda kontrolünü kaybetti. Savrulan sürücü, aynı istikamette ilerleyen halk otobüsüne çarpıp motosikletiyle yan yattı. Otobüsün altında kalmakta son anda kurtulan sürücü hızlı hareketlerle kendini toplarken, çevredekiler hemen motosikletinin yardımına koştu. Faciayı teğet geçen sürücünün ölümle burun buruna geldiği anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bölgede esnaflık yapan Süleyman Tekin, "Çok hafif yağmur yağmıştı. Yağmurdan dolayı yollarda kayganlaştı tabi. Arkadaş cadde üzerinden gelirken, dengesini kaybedip savruldu. Şans eseri otobüsün altına girmedi. Hepimiz çok korktuk. Dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu. - BURSA