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Bursa'da kayıp olarak aranan genç kız bulundu

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da kayıp olarak aranan genç kız bulundu

Bursa'da 2 gündür kayıp olarak aranan genç kız bulunarak ailesine teslim edildi.

MUDANYA, BURSA (AA) - Bursa'da 2 gündür kayıp olarak aranan genç kız bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Mudanya ilçesindeki evinden 2 gün önce ayrılan Z.K. (16) bir daha geri dönmedi.

Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.K'yi Osmangazi ilçesi Setbaşı Caddesi'nde buldu.

Genç kız daha sonra ailesine teslim edildi.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Mudanya, Bursa, Güncel, Haberler

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