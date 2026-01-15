Bursa'da TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısı yapıldı

Bursa'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Marmara Bölge Toplantısı düzenlendi.

Bursa Ticaret Borsasından ( Bursa TB) yapılan açıklamaya göre, Bursa TB koordinasyonunda ve TOBB Bursa KGK ev sahipliğinde düzenlenen program Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Sakarya ve Yalova'dan gelen kurul temsilcilerinin katılımıyla Bursa Business School'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, kadın kurullarının illerde yürüttükleri faaliyetler ile bölgedeki kadın girişimcilik ekosistemini güçlendirecek stratejiler ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, Türkiye'de girişimcilik iştahının güçlü olduğunu belirtti.

Türkiye'de kadın girişimci oranının 13-15 seviyelerinde olduğunu aktaran Şen, Bursa'nın sanayiyle entegre yapısının kadın girişimciler için güçlü bir model sunduğunu bildirdi.

Şen, "Sanayide Kadın Eli" projesi kapsamında 226 firmayla işbirliğiyle 277 kadını istihdama kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"KİPAP süreciyle 80 kadınımızın doğrudan iş hayatına katılımına destek verdik. Avrupa Birliği'nden kabul alan ve Almanya, Fransa ve Hollanda ortaklığında yürüteceğimiz 29 bin 359 avro bütçeli teknoloji ve liderlik programıyla, 35 genç kadınımızın potansiyelini uluslararası arenaya taşıyoruz. Bu projemizle, Bursa'daki kadın girişimcilik vizyonunu yerel sınırların ötesine taşıyoruz."

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz da kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasının sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çekerek, BTSO olarak kadın girişimcilerin desteklenmesini öncelikli hedefleri arasında gördüklerini ifade etti.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise Bursa'nın üretim kültürü ve sanayi gücü içinde kadın girişimcilerin üstlendiği rolün her geçen gün daha da güçlenmesini memnuniyetle takip ettiklerini dile getirdi.

TOBB KGK Marmara Bölge Temsilcisi ve Kocaeli KGK Başkanı Nurcan Babalık da kadın girişimciliğinin artık sadece bir sosyal sorumluluk alanı değil, stratejik bir rekabet unsuru haline geldiğini belirterek, kadın girişimciler olarak sadece ekonomik büyümeye değil, sürdürülebilir kalkınmaya, istihdama ve toplumsal dönüşüme de öncülük ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı, alanında öne çıkmış isimlerin ve firma temsilcilerinin sunumlarıyla devam etti.

Toplantıya Bursa Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu'ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur, TOBB Balıkesir KGK Başkanı Buse Tellioğlu Altındiş, TOBB Bilecik KGK Başkanı Nedime Filiz Eğilmez, TOBB Sakarya KGK Başkanı Elvan Bilgehan Dikici, TOBB Yalova KGK Başkanı Hayrete Yenikan, bölge illerinden TOBB İl KGK İcra Komitesi Üyeleri katıldı.