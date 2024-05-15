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Bursa'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçak sigara imal ettiği değerlendirilen O.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda sigara dolum makinesi, tartı, satışa hazır 11 bin dolu makaron, 91 karton içinde 18 bin 200 bandrolsüz boş makaron ve 7 poşet içinde 78 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

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