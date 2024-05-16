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Bursa'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katından yere düşen işçi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katından yere düşen işçi hayatını kaybetti.

Akçalar Mahallesi Çiçek Sokağı'nda yapımı süren 5 katlı inşaatta çalışan Muhammet Gök (36), bir anda dengesini yitirerek en üst kattan zemine düştü.

İşçinin mesai arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen işçinin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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