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Bursa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Çalışan Yabancı Uyruklu Kişi Makine Arızası Sonucu Hayatını Kaybetti

Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan Afgan uyruklu bir kişi, makine arızasını tamir etmek isterken sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.