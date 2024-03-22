Bursa'da firari hükümlü yakalandı

Bursa'da 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT timleri, 26 suç kaydı bulunan ve 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü M.A.A'yı (33) yakalamak için harekete geçti.

Ekiplerin fiziki takibin ardından yakalanan M.A.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.