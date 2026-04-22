Bursa'da telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan H.B. isimli zanlı, 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çiftten alarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan şüpheli adliyece tutuklandı.

Tahtakale Mahallesinde ikamet eden E.T. (80) ve eşi N.T'yi (59) telefonla arayıp kendisini "savcı" olarak tanıtan şüpheli, çifte "İsimleriniz banka ve kuyumcu soygununa karıştı, evinizde arama yapılacak." dedi.

E.T'yi adliyeye gitmesi için yönlendiren şüpheli, N.T'nin yalnız olduğu sırada eve gitti. N.T, yaklaşık değeri 2 milyon lira olan ziynet eşyalarını poşete koyup şüpheliye verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, durumu polise bildirdi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 24 güvenlik kamerasından yaklaşık 580 saatlik kayıtları inceledi.

Ekipler, takipten kaçmak için kalabalığın yoğun olduğu bölgede yürüyerek bir iş yerine girip üzerini değiştirdiği belirlenen şüphelinin H.B. (40) olduğunu tespit etti.

H.B, Gemlik ilçesinde saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Evde yapılan aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan H.B, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
