Bursa'da cami avlusunda arkadaşını vuran genç tutuklandı

Bursa'da cami avlusundaki çay ocağında buluştuğu arkadaşı Utku Sezek'i (17), tabancayla vurarak ölümüne neden olan Samet C.Ç.'nin (17) ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Samet C.Ç.'nin, arkadaşlarına tabancayı gösterirken yanlışlıkla en yakın arkadaşının ölümüne neden olduğu için üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

BURSA'da cami avlusundaki çay ocağında buluştuğu arkadaşı Utku Sezek'i (17), tabancayla vurarak ölümüne neden olan Samet C.Ç.'nin (17) ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Samet C.Ç.'nin, arkadaşlarına tabancayı gösterirken yanlışlıkla en yakın arkadaşının ölümüne neden olduğu için üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 3 Haziran günü Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Camisi'nin avlusundaki çay ocağında arkadaş grubuyla oturan Samet C.Ç., yanındaki ruhsatsız tabancayı çıkardı. Bu sırada iddiaya göre arkadaşlarına gösterdiği tabanca, ateş aldı. Merminin göğsüne isabet ettiği Utku Sezek ağır yaralanırken, Samet C.Ç. ise kaçtı. Çağırılan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Utku Sezek kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Samet C.Ç.'yi, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki çocuk parkında yakalayarak gözaltına aldı.

Utku Sezek, dün kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde toprağa verilirken, olay, caminin çay ocağındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, masada oturan kalabalık arkadaş grubunun silahın ateş almasıyla panikle masadan kalktığı, yaralanan Utku Sezek'in yere düştüğü görüldü.