İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması üzerinden geçen 10 yılın değerlendirmesini yaparak, "Son 10 yılda kazandığımızdan daha fazlasını kaybettik. Bize sunulan sert Brexit, Britanya için iyi olmadı." ifadelerini kullandı.

Burnham, Londra'nın tarihi bölgesi City'nin yöneticisi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Lord Belediye Başkanının Akşam Yemeği" etkinliğinde konuştu.

"Makerfield Testi" adını verdiği yeni hükümet tarzından söz eden Burnham, bunun dezavantajlı kesimlerin bakış açısıyla politikaları değerlendiren bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

Adını milletvekili seçildiği Makerfield seçim bölgesinden alan sistemin uygulanan politikaların söz konusu kesimlerin hayatını zorlaştırıp zorlaştırmadığını ele aldığını kaydeden Burnham, "Bunu dış politikaya da uygulamak istiyorum. Hükümet olarak benimsediğimiz yeni yaklaşımı ilk kez ortaya koyacak ve özellikle cuma günü düzenlenecek İngiltere-AB Zirvesi'nde masada bulunan önerilen anlaşmanın bu kriteri karşılayıp karşılamadığını ele alacağım." dedi.

Burnham, İngiltere'yi daha umutlu bir yola sokmayı amaçladığını belirterek, 2016'da İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla sonuçlanan Brexit referandumuna işaret etti.

"Kaybedecek bir 10 yılımız daha olmadığını düşünüyorum." diyen Burnham, gelecek ay açıklayacakları 10 yıllık plan çerçevesinde Brexit referandumunda sözü verilen adımların hayata geçirileceğini anlattı.

Brexit'in özellikle 2008-2016 arasında yaşanan ekonomik gerilemeye karşılık verecek siyasi sistemi oluşturmayı amaçlaması gerektiğini aktaran Burnham, "(Eski Başbakan) Theresa May'in adaletsizliği yok eden yumuşak Brexit planıyla başta öyle de oldu ama bu sefer de daha popülist söylemlerin önü açıldı. Böylece daha kötü şartlarda ve kötü hislerle ayrıldık." diye konuştu.

Burnham, AB ile ilişkilerde yaşanan gerilemeyi, "Eski dostlarla köprülerimiz yandı" sözleriyle niteleyerek şunları söyledi:

"Brexit, dünya genelinde daha fazla içe kapanmacılık ve korumacılığa doğru yaşanan küresel yönelişte devrilen ilk domino taşı oldu. Uluslararası ilişkilerde değerlere değil, çıkar gruplarının menfaatlerine dayalı bir yaklaşım belirleyici oldu. En üzücüsü de düşmanlarımızın tam da istediği şey oldu. Rusya, birliği bozulmuş bir NATO ile Ukrayna'daki planlarına karşı çıkamayacak kadar zayıf bir Avrupa istiyordu."

"Gazze'de yaşananlara verdiğimiz yanıt karşısında ahlaki duruşumuz sorgulandı"

Rusya-Ukrayna savaşının Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte gıda ve enerji fiyatlarını artırdığını kaydeden Burnham, bunun etkilerinin başta düşük gelirli kesimler olmak üzere tüm dünyada görüldüğünü söyledi.

Başbakanlık görevindeki 4 ay boyunca görüştüğü tüm liderlerin hayat pahalılığını en büyük sınama olarak gösterdiğine işaret eden Burnham, "Son 10 yılda ülkeler arasındaki daha az işbirliğinin sonucunda tüm dünya olarak bu noktadayız. Düşük gelirliler yüksek fiyatlarla mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Burnham, gelecek yıl ülkesinin G20 dönem başkanı olarak bu konuya odaklanacağını vurgulayarak, İngiltere'nin bu konuda liderlik rolü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Brexit'ten bu yana İngiltere'nin dünyadaki duruşunun etkisini yitirdiğini belirten Burnham, "Müttefiklerimize ve kurumlarımıza yeterli kadar ilgi göstermedik. Bunun etkisi Avrupa'nın da ötesine geçti. İngiliz Milletler Topluluğu'nun modernizasyonuna gerekli ilgiyi göstermedik ve yatırım yapmadık, Çin söz konusu olunca uzun vadeli bir ilişki kurmaktansa bir sıcak bir soğuk davrandık." dedi.

Orta Doğu konusunda da hatalı adımlar atıldığını kaydeden Burnham, "Hamas'ı ve 7 Ekim'de yaşananları kınarken Gazze'de yaşananlara verdiğimiz yanıt karşısında ahlaki duruşumuz sorgulandı. Dünyanın tanıdığını zannettiği Britanya'nın değiştiğine inanmasına neden olduk." diye konuştu.

Barış için yeni İsrail hükümetiyle çalışmaya "Şiddeti durdurma" şartı

Bu nedenle yeni bir yaklaşım benimsenmesine ihtiyaç olduğunun altını çizen Burnham, "Savunma harcamalarımızı artıracağız, NATO ve Avrupa güvenliğini güçlendireceğiz, kilit müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD ile benzersiz ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Tüm taraflarla ilişkilerimizi yenileyeceğiz." dedi.

Burnham, bunun başında Orta Doğu'ya yönelik yaklaşımı sayarak, "Başbakan olduktan hemen sonra İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerine karşı çıkarak yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasakladık. Yeni yerleşimlerle imkansız hale getirilmeden önce iki devletli çözüme destek vermek doğru olandı." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'ye çok sayıda ülkenin katıldığını ifade eden Burnham, "Bölgede barış ve güvenlik için tüm paydaşlarla çalışacağız. Bunlara Filistin topraklarında yerleşim yeri yapmayı durdurduğu, şiddete son verdiği ve Gazze'ye ihtiyaç olan ölçüde insani yardımın girmesini sağladığı takdirde yeni kurulacak İsrail hükümeti de dahildir." diye konuştu.

Burnham, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına ve bölgeyi tehdit etmesine izin verilmeyeceğini belirtirken bunun yanında ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların devamına da karşı olduklarını söyledi.

Savaşın bitmesi için çalışan arabuluculara desteğin süreceğini kaydeden Burnham, İngiliz Milletler Topluluğu üyelerini etkileyen tarihi köle ticareti konusuna da değindi.

İngiltere'nin köle ticaretinden etkilenen ülkelere buradaki rolü nedeniyle tazminat ödemeyeceğini söyleyen Burnham, diyalog kapısını ise açık bıraktı.

"Brexit Britanya için iyi olmadı"

Orta Doğu ve İran başlıklarının ardından Avrupa'yla ilişkileri yenileme hedefinden söz eden Burnham, "2016'dan bu yana dünya çok değişti. O tarihlerde tek başına olmak çok kolay gözüküyordu ancak bugün öyle değil. Bu gerçeği ve yanı başımızda bizimle aynı değerleri ve çıkarları paylaşan bir grup demokrasinin bulunduğu gerçeğini inkar edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Burnham, İngiltere'nin büyümesi için Avrupa'yla ilişkileri masaya yatırması gerektiğinin altını çizerek, "Kral Çıplak hikayesindeki gibi kimse görünen gerçekliği söylemeye hazır değil. Ben gördüklerimi söylemeye çalışacağım. Son 10 yılda kazandığımızdan daha fazlasını kaybettik. Bize sunulan sert Brexit, Britanya için iyi olmadı." dedi.

Finans ve teknoloji sektörleri dışında kalan sektörlerin Brexit nedeniyle zorluklar yaşadığını ve AB'den ayrılmanın milli gelire etkisinin yüzde 8 oranında olumsuz olduğunu söyleyen Burnham, "10 yıl önce nerede sorun varsa bugün de aynı yerde sorun var. İnsanlar değişim için oy kullandı ama bu değişim hiç yaşanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile yapılacak bir anlaşmanın İngiltere'nin faydasına olması için 3 testi geçmesi gerektiğini kaydeden Burnham, bunların başında AB'ye dönüşe, Gümrük Birliği'ne katılıma ve serbest dolaşıma kapıyı kapatan İşçi Partisi manifestosuna uyumluluğu saydı.

Burnham, ikinci sırada 2016 sonrası yapılan Brexit anlaşmasından daha iyi bir anlaşma olması gerekliliğini sayarken üçüncü sırada ise sade vatandaşın günlük hayatını olumlu yönde etkileyecek etkiye sahip olması gerektiğini söyledi.

Anlaşmanın AB ve İngiltere için kazan-kazan anlamına geleceğinin altını çizen Burnham, cuma günkü zirve sonrası uzun vadeli ilişki için görüşmelerin başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA