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Burhanettin Bulut: "Kaya'nın asrın soygunundan elde ettiği 2.2 milyar TL'yi, bir emeklinin 7 bin 784 yılda biriktirebileceğini biliyor muydunuz?"

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Burhanettin Bulut: 'Kaya'nın asrın soygunundan elde ettiği 2.2 milyar TL'yi, bir emeklinin 7 bin 784 yılda biriktirebileceğini biliyor muydunuz?'
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YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı paylaşımda "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın asrın soygunundan elde ettiği 2.2 milyar TL'yi bir asgari ücretlinin maaşının kuruşunu harcamadan 6 bin 548 yılda, emeklinin 7 bin 784 yılda biriktirebileceğini biliyor muydunuz" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı paylaşımda "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın asrın soygunundan elde ettiği 2.2 milyar TL'yi bir asgari ücretlinin maaşının kuruşunu harcamadan 6 bin 548 yılda, emeklinin 7 bin 784 yılda biriktirebileceğini biliyor muydunuz" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı "Biliyor muydunuz" başlıklı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Asrın Soygunu'ndan elde ettiği 2.2 milyar TL'yi bir asgari ücretlinin maaşının kuruşunu harcamadan 6 bin 548 yılda, emeklinin 7 bin 784 yılda biriktirebileceğini... Biliyor muydunuz?"

Kaynak: ANKA
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