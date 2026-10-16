Burhanettin Bulut: "Kaya'nın asrın soygunundan elde ettiği 2.2 milyar TL'yi, bir emeklinin 7 bin 784 yılda biriktirebileceğini biliyor muydunuz?"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı paylaşımda "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın asrın soygunundan elde ettiği 2.2 milyar TL'yi bir asgari ücretlinin maaşının kuruşunu harcamadan 6 bin 548 yılda, emeklinin 7 bin 784 yılda biriktirebileceğini biliyor muydunuz" dedi.
(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı paylaşımda "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın asrın soygunundan elde ettiği 2.2 milyar TL'yi bir asgari ücretlinin maaşının kuruşunu harcamadan 6 bin 548 yılda, emeklinin 7 bin 784 yılda biriktirebileceğini biliyor muydunuz" dedi.
YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı "Biliyor muydunuz" başlıklı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Asrın Soygunu'ndan elde ettiği 2.2 milyar TL'yi bir asgari ücretlinin maaşının kuruşunu harcamadan 6 bin 548 yılda, emeklinin 7 bin 784 yılda biriktirebileceğini... Biliyor muydunuz?"