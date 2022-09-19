Burhanettin Bulut: AKP Döneminde Bütçeden Yapılan Faiz Ödemeleri 1 Trilyon 543 Milyar Liraya Kadar Ulaştı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde iç ve dış borç faiz ödemelerinin 169,6 milyar liraya yükseldiğini belirterek, “Kur korumalı mevduat için ödenen 75,6 milyar liralık faiz ödemeleri de dahil edildiğinde, toplam faiz ödemesi 245,2 milyar liraya ulaştı. Bütçe, faiz ödemeleri nedeniyle kevgire döndü. AKP döneminde bütçeden yapılan faiz ödemeleri, 1 trilyon 543 milyar liraya kadar ulaştı” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde iç ve dış borç faiz ödemelerinin 169,6 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "Kur korumalı mevduat için ödenen 75,6 milyar liralık faiz ödemeleri de dahil edildiğinde, toplam faiz ödemesi 245,2 milyar liraya ulaştı. Bütçe, faiz ödemeleri nedeniyle kevgire döndü. AKP döneminde bütçeden yapılan faiz ödemeleri, 1 trilyon 543 milyar liraya kadar ulaştı" dedi.

Burhanettin Bulut, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yıl bitmeden TBMM'den ikinci bütçeyi çıkaran iktidarın, aldığı ek ödeneği de faize aktardığını vurguladı. Bulut, şunları kaydetti:

"BÜTÇE, FAİZ ÖDEMELERİ NEDENİYLE KEVGİRE DÖNDÜ"

"Merkezi yönetim bütçesi, KİT'lere borç verme, iç ve dış borçlar ile bankaların toplayıp kredi olarak sattığı kur korumalı mevduatlar (KKM) için faiz ödeme bütçesine dönüştü. Bu yılın ilk sekiz aylık döneminde iç ve dış borç faiz ödemeleri 169,6 milyar liraya yükseldi. KKM için ödenen 75,6 milyar liralık faiz ödemeleri de dahil edildiğinde, toplam faiz ödemesi 245,2 milyar liraya ulaştı. Bütçe, faiz ödemeleri nedeniyle kevgire döndü. AKP döneminde bütçeden yapılan faiz ödemeleri, 1 trilyon 543 milyar liraya kadar ulaştı. Yıl sonuna kadar bütçeden iç ve dış borçlar için toplam 330 milyar lira faiz ödenmesi öngörülüyor. Bu tutar, KKM için yapılacak faiz ödemesiyle birlikte 500 milyar liraya yakın bir büyüklük oluşturacak.

"KKM'NİN BÜTÇEYE YÜKÜ KARTOPU GİBİ GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR"

Hiçbir şekilde rakamları tutmayan Orta Vadeli Program'da, 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak olan 2023 yılı bütçesiyle iç ve dış borçlar için ödenecek faiz tutarı şimdiden 565,6 milyar lira olarak öngörülüyor. Gelecek yıl KKM için ne kadarlık bir faiz farkı ödemesi yapılabileceğine ilişkin tahmin henüz belli değil. KKM'nin bütçeye yükü, kartopu gibi günden güne büyüyor. Bütçeye yükünün ne kadar olacağı henüz belli olmasa da en iyi ihtimalle 200 milyar liraya yaklaşacak KKM faiziyle birlikte 2023 yılında bütçenin faiz yükünün en az 750 milyar liraya bulacağı belirtiliyor. Sadece iç ve dış borç faiz ödemesi için 2023 yılında ayrılan tutar, 2022 yılındaki 330 milyar liraya göre yüzde 71,5 oranında artacak ve bütçenin en yüksek artan kalemi olacak.

"SEÇİM YILI OLAN 2023 İÇİN KESENİN AĞZINI AÇACAK OLAN İKTİDAR, REKOR BİR BÜTÇE AÇIĞINA DOĞRU GİDİYOR"

Hem bu yılın hem de gelecek yılın bütçesinde büyüyen bir başka kalem ise KİT'lere bütçeden verilecek 'borç' olarak gözüküyor. Bu yılın ilk sekiz aylık döneminde bu kuruluşlara bütçeden verilen borç, geçen yıla göre 6 kat artarak 150 milyar lirayı geçti. Bu rakamın, bu yılın tamamında 292 milyar lirayı, gelecek yıl ise 359 milyar lirayı bulması bekleniyor. Bütçede 'borç verme' adıyla sınıflandırılsa da KİT'lere verilen bu tür borçlar geri tahsil edilemiyor. Seçim yılı olan 2023 için kesenin ağzını açacak olan iktidar, rekor bir bütçe açığına doğru gidiyor."