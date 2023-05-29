Burdur'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Burdur'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur- Fethiye karayolu Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Metin Yaman idaresindeki 15 NY 466 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp refüjde ters döndü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ters dönen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR