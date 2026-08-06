Haberler

Burdur'da krom madeni kapasite artışına ÇED olumlu: 132 bin ağaçlık alan

Burdur'da krom madeni kapasite artışına ÇED olumlu: 132 bin ağaçlık alan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Burdur'un Tefenni ilçesinde Alser Madencilik'in krom maden ocağı kapasite artışına 'ÇED Olumlu' kararı verdi. Proje alanının tamamı ormanlık olup, 132 bin 358 ağacın bulunduğu tespit edildi. İşletme sonrasında en az 661 bin 790 ağaç dikilmesi planlanıyor.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Burdur'un Tefenni ilçesinde Alser Madencilik'in krom maden ocağı kapasite artışına "ÇED Olumlu" kararı verdi. Mevcut 635,343 hektarlık ÇED alanının 721,19 hektara çıkarılmasını öngören proje alanının tamamı ormanlık alanda yer alırken, saha içerisinde 132 bin 358 ağacın bulunduğu tespit edildi.

Şirket tarafından hazırlanan 2 bin 386 sayfalık raporda, ÇED alanının 635,343 hektardan 721,19 hektara çıkarılması planlanıyor. Madende üretim açık işletme basamak yöntemi ile yer altı işletme yöntemi kullanılarak sürdürülecek.

BİTKİSEL TOPRAK SIYRILACAK

Proje alanının tamamının ormanlık alanda bulunduğu belirtilen dosyada, faaliyet kapsamında yaklaşık 2 milyon 870 bin 808 metrekarelik alanda bitkisel toprak sıyırma işlemi yapılacağı kaydedildi. Bitkisel toprağın üretim faaliyetleriyle eş zamanlı ve kademeli olarak sıyrılacağı, ayrı bir depolama alanında muhafaza edilerek maden sahasının rehabilitasyonu sırasında yeniden kullanılacağı bildirildi.

Dosyada, işletme süresince oluşacak pasanın rehabilitasyon çalışmalarında alt dolgu malzemesi, bitkisel toprağın ise üst dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere usulüne uygun şekilde ayrı ayrı stoklanacağı belirtildi.

Proje alanında yapılan envanter çalışmasında 132 bin 358 ağacın bulunduğunun tespit edildiği aktarılan dosyada, faaliyetin tamamlanmasının ardından rehabilitasyon kapsamında en az 661 bin 790 ağacın dikilmesinin planlandığı ifade edildi.

EN YAKIN YERLEŞİM YERİNE 2 BİN METRE MESAFEDE

Faaliyet alanının Burdur il merkezine yaklaşık 87,7 kilometre, Tefenni ilçe merkezine 16,7 kilometre uzaklıkta bulunduğu, en yakın yerleşim birimi olan Ece Mahallesi'ne ise yaklaşık 2 bin 728 metre mesafede yer aldığı belirtildi.

Toplam yatırım bedeli 17 milyon 830 bin 934 lira olarak hesaplanan projede, işletilebilir rezerv miktarı dikkate alınarak madenin ekonomik ömrünün yaklaşık 10 yıl olarak hesaplandığı, bu süre boyunca yaklaşık 24,9 milyon metreküp pasa oluşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin

Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, yardım edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti

Antalya tatili zehir oldu! Faturayı görünce soluğu CİMER'de aldı
Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi

Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi
Trabzonspor çıldırdı: Salah'tan sonra bir dünya yıldızı daha geliyor

Trabzonspor çıldırdı: Salah'tan sonra bir bomba daha
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Survivor Nagihan zor anlar yaşadı! 750 bin TL'lik estetiğini anlattı

Survivor Nagihan zor anlar yaşadı! 750 bin TL'lik estetiğini anlattı
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı servet değerinde Salah forması aldı

Salah transferi sonrası servet harcadı! Rakam inanılmaz