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Burdur Belediye Başkanlığını CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı

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Burdur Belediye Başkanlığını CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Orkun Ercengiz 23 bin 7, AK Parti adayı Mehmet Şimşek 21 bin 324 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 100)

Ercengiz'in öz geçmişi

Burdur'da 1973'te doğan Ali Orkun Ercengiz, 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

2003-2005 yılları arasında CHP Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliğiyle siyasete başlayan Ercengiz, 2003 yılından 2011 yılına kadar Isparta Burdur Eczacı Odası'nda yönetim kurulunda görev aldı, Burdur il temsilciliği görevini yürüttü.

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ercengiz, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde ikinci kez CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçildi.

Ercengiz, evli ve bir çocuk babasıdır.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Ali Orkun Ercengiz Mehmet Şimşek AK Parti Burdur Politika Güncel Haberler

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